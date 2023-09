L'ancien gardien de but du Stade Rennais Romain Salin se retire du football professionnel

Romain Salin a quitté le Stade Rennais sur une résiliation de contrat en juin dernier, avant de trouver un nouveau challenge en signant au CS Maritimo, club où il avait déjà évolué à deux reprises dans sa carrière (de 2011 à 2013 puis de 2014 à 2016), et qui vient de descendre en 2e division portugaise. Le Mayennais va finalement mettre un terme à sa carrière et rentrer à Rennes. Romain Salin aura eu une carrière longue de 20 ans, joué 287 matchs en pro (dont 28 au Stade Rennais), remporté la Coupe Gambardella en 2003 et la Coupe du Portugal en 2019 (avec le Sporting Lisbonne).

ⓘ Publicité

Il assiste à distance à une tentative de cambriolage au domicile familial

C'est un événement récent qui l'a fait changer d'avis et qui a poussé le gardien de but à rentrer en France auprès des siens. Dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'il est à Madère au Portugal, il reçoit une notification du système de caméras installé dans sa propriété de la métropole rennaise. Sur les écrans, il aperçoit deux hommes, capuchés et casquette sur la tête, en train de faire le tour de la maison un marteau à la main. Il prévient alors sa compagne qui est sur place, qui parvient à déclencher le système d'alarme et faire fuir les deux hommes. Mais Romain Salin n'a pas supporté le sentiment d'impuissance, et a prévenu son club de son intention de rentrer dès que possible en France auprès des siens. Il prendra sa retraite professionnelle dans la foulée après un dernier au revoir aux supporters du CS Maritimo.

Romain Salin bientôt sur France Bleu Armorique

Connu pour son franc-parler, son leadership, et son goût pour la tactique, Romain Salin nous fera le plaisir d'intervenir ponctuellement dans notre nouvelle émission consacrée au Stade Rennais, "Le lundi c'est Rauzy" sur France Bleu Armorique. Il fera partie de notre équipe d'experts pour décrypter le jeu et l'actualité des Rouge et Noir.