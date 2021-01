L'ancien international Patrick Colleter invité de 100% Aiglons

L'ancien défenseur international français Patrick Colleter est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir. Pendant une heure, en direct, le latéral formé à Brest et qui a terminé sa carrière ici sur la Côte d'Azur nous livrera son regard sur l'OGC Nice et la Ligue 1.

Comme l'OGC Nice, 100% Aiglons démarre l'année 2021 avec l'accent Breton. Alors que le Gym se déplace à Brest mercredi, l'ancien latéral gauche international français Patrick Colleter, formé au Stade brestois et qui a terminé sa carrière à Cannes, est invité en direct ce lundi soir sur France Bleu Azur.

Rugueux, dur sur l'homme pendant sa carrière, Patrick Colleter s'est révélé en Bretagne avant de découvrir l'Europe à Montpellier et de s'imposer dans le paysage du foot français au Paris Saint-Germain, où il devient international et remporte le championnat (1994) et la Coupe des Coupes (1996). Après une courte expérience en Angleterre à Southampton, le natif de Brest vient terminer sa carrière ici sur la Côte d'Azur à l'AS Cannes, alors en Ligue 2.

Il devient ensuite entraîneur adjoint de Ricardo, d'abord à Bordeaux puis à Monaco avant de découvrir le costume de consultant à BeIn Sports à partir de 2012. Ces expériences multiples lui permettent d'avoir un regard acéré sur l'actualité du football français et il est en direct ce lundi soir entre 18h et 19h dans 100% Aiglons pour nous livrer son regard sur le Gym et la saison de Ligue 1.