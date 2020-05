L'ancien joueur de l'OCG Nice Marko Elsner est décédé

Marko Elsner est décédé ce lundi. Il a succombé à un cancer selon le quotidien slovène Délo. L'ancien footballeur a fêté ses 60 ans le mois dernier. Le Slovène a joué sous les couleurs de l'OGC Nice de 1987 à 1990 et de 1991 à 1993.

Son ami et ex coéquipier à Nice, Tony Kurbos est très attristé par cette perte. Il est allé rendre visite à Marko Elsner à Ljubljana, où ce dernier vivait depuis près de 20 ans. Aujourd'hui il tient à rendre hommage : _"_Footballistiquement, il est un des meilleurs libéro qu'a connu la France. _Il avait un talent fou. Un homme extrêmement gentil, je ne connais pas une personne qui vous dira du mal de Marko Elsner, je crois qu'elle n'existe pas" s_ourit-il.

Tony Kurbos se souvient de ce match du 29 juin 1990 : OCG Nice face au RC Strasbourg. (Une rencontre que vous pouvez revivre sur la chaîne Youtube OCG Nice Vintage) Les Aiglons battus trois but à un au match aller jouaient alors leur maintien en Ligue 1. "On a joué les barrages pour ne pas descendre et on a gagné contre Strasbourg 6 à 0. On a gagné au stade du Ray, à l'époque on jouait là-bas encore. C'était un de nos matchs référence à tous les deux".

Le football, une histoire de famille chez les Elsner, rappelle Luka Kurbos. "Branko, le père de Marko, a entraîné l'équipe nationale d'Autriche, son frère travaille à la fédération slovène de football, ensuite Marko un grand footballeur : il a joué à Ljubljana, puis cinq ans à l'étoile rouge de Belgrade avant d'être repéré par l'OCG Nice". Désormais la relève est assurée par le fil Luka Elsner, l'entraîneur d'Amiens.