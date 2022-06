Ligue 2 : l'ancien joueur de l'OM Charles Kaboré signe aux Chamois Niortais

Cela faisait longtemps que les Chamois Niortais n'avaient pas annoncé une recrue aussi prestigieuse. Le club de Ligue 2 annonce, vendredi 3 juin, que Charles Kaboré, 34 ans, rejoindra l'effectif pour la saison 2022-2023. "Un champion de France et vice-champion d’Afrique débarque aux Chamois", écrit le club sur son site internet. "Le Chamois Niortais FC souhaite la bienvenue à Charles dans sa nouvelle maison et lui souhaite beaucoup de succès sous nos couleurs." Le milieu de terrain évoluait depuis dix ans dans le championnat russe, il était en fin de contrat avec le Dynamo Moscou.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Champion de France avec l'OM

Charles Kaboré a passé la majeure partie de sa carrière à l'Olympique de Marseille, de 2007 à 2013. Il y a notamment été sacré champion de France en 2010, et triple vainqueur de la Coupe de la Ligue. Kaboré a aussi brillé comme international avec l'équipe du Burkina Faso, dont il était le capitaine. Le milieu défensif est vice-champion d'Afrique lors de la CAN 2013. "Il a également disputé plus de 70 matchs européens, en Ligue des Champions et en Europa League", écrit le Chamois Niortais FC.

Charles Kaboré portera le numéro 25 chez les Chamois Niortais. - Chamois Niortais FC

Charles Kaboré portera le numéro 25 dans l'effectif deux-sévrien. La recrue de 34 ans devrait permettre d'apporter un peu d'expérience à l'une des équipes les plus jeunes de Ligue 2, après le départ du capitaine Dylan Louiserre. Une signature qui intervient quelques jours après celles de Ryan Bakayoko, Kevin Rocheteau et Amadou Sagna.