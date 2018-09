Martigues, France

A 34 ans, Foued Kadir a choisi de se rapprocher de ses proches et de retourner dans sa ville natale. Il signe ce vendredi 21 septembre au FC Martigues, son club de formation. "J'aurais pu rester à l'étranger et choisir l'argent, mais je voulais être avec ma famille et dans mon club d'origine qui n'a pas hésité une seconde à me tendre la main quand je n'avais plus de club où m'entraîner cet été", explique le footballeur. Après un passage à Valenciennes, à l'Olympique de Marseille, au Stade rennais, en plus d'une participation à la coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud avec l'équipe algérienne, Foued Kadir promet un nouveau départ pour le FC Martigues, sur la pelouse du stade Turcan.