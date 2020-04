L'ancien joueur de la Berrichonne Football, Sébastien Roudet, met un maillot aux enchères

Dans le cadre de l'action "Un cœur, un maillot", l'ancien joueur de la Berrichonne Football Sébastien Roudet va offrir l'un de ses maillots de la Berri pour une vente aux enchères. L'argent collecté sera reversé au centre hospitalier d'Orléans et aux plus démunis.

C'est un geste pour la bonne cause, une belle initiative solidaire face à l'épidémie de Covid-19. Sébastien Roudet, ancien joueur de la Berrichonne Football, va offrir son maillot pour qu'il soit vendu aux enchères. Une vente dans le cadre de l'action "Un cœur, un maillot". Des maillots et équipements de sportifs qui ont vécu ou pratiqué en région Centre-Val de Loire vont être vendus. L'argent récolté sera ensuite reversé au CHR d'Orléans et à une association qui œuvre pour les plus démunis.

Sébastien Roudet met aux enchères un maillot de la Berri qu'il a porté au cours de la saison 2014-2015. Il a joué au total sept saisons avec l'équipe de football de Châteauroux, pour 212 matchs disputés et 35 buts marqués.