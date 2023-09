L'ancien joueur des Aiglons, Eric Bauthéac prend sa retraite

A 36 ans, Eric Bauthéac raccroche les crampons. L'ancien Aiglon termine sa carrière à Chypre après être passé par une dizaine de clubs en France et à l'étranger. Formé à St Etienne, passé ensuite à l'AS Cannes, à Dijon, à l 'OGC , à Lille. Le milieu de terrain part en 2017 en Australie puis à Chypre.

Trois saisons à l'OGC Nice

Eric Bauthéac a passé trois saisons à Nice de 2012 à 2015 . Le Gym et la ville ont marqué le joueur. Son deuxième fils est né à Nice. Sur le réseau social Instagram , le footballeur remercie l'OGC Nice et son formateur de l'AS Cannes. Après 23 ans de carrière, Eric Bauthéac prend sa retraite. Il la termine sur l'Ile de Chypre.