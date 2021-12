L'ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard Jacques Zimako est mort

Jacques Zimako, ancien footballeur international français dans les années 1970 et 1980, est décédé le 8 décembre à l'âge de 69 ans. Après Bastia et Saint Etienne, Jacques Zimako avait porté les couleurs sochaliennes entre 1981 et 1983.