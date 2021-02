L'ancien joueur du Stade Lavallois, Christian Bekamenga soupçonné d'escroquerie

D'après le journal L'Équipe, l'ancien attaquant du Stade Lavallois Christian Bekamenga est visé par une enquête judiciaire pour escroquerie. Entre 2017 et 2019, le joueur est soupçonné d'avoir touché l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu'il évoluait à l'étranger.

Christian Bekamenga a été un des attaquants du Stade Lavallois entre 2017 et 2019

Des ennuis judiciaires pour un ancien joueur du Stade Lavallois. Selon nos confrères du journal L’Équipe, Christian Bekamenga est visé par une enquête préliminaire pour escroquerie.

Le Camerounais, aurait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pendant deux ans entre 2017 et 2019 alors qu'il évoluait dans des clubs à l'étranger (en Chine et en Turquie).

L'Équipe évoque une somme présumée détournée de 25 000 €. Christian Bekamenga a porté le maillot du Stade Lavallois entre 2013 et 2015. Il a joué 55 matchs et marqués 22 buts.