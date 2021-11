L'ancien joueur du FC Metz, aujourd'hui à l'AJ Auxerre, Gauthier Hein figure dans la liste des onze joueurs et joueuses retenus pour remporter le Prix Puskás de la FIFA 2021 qui récompense la plus belle réalisation de l'année.

L'ancien messin Gauthier Hein nommé pour le plus beau but de l'année

Christiano Ronaldo, Neymar, Salah, Ibrahimovic et ... Gauthier Hein ? L'ancien joueur du FC Metz qui évolue aujourd'hui sous les couleurs de l'AJ Auxerre (L2) a été sélectionné pour le Prix Puskás de la FIFA 2021, le trophée qui récompense le plus beau but marqué dans l'année, et dont le palmarès réunit déjà quelques uns des joueurs les plus prestigieux.

Formé au FC Metz, le natif de Thionville a porté les couleurs grenat entre 2016 et 2020.

Crochet, roulette, pichenette, lucarne

Il est nommé dans la sélection pour son but marqué à Niort en avril 2021. Avec un enchainement roulette, crochet, pichenette en lucarne, il avait écœuré la défense des chamois et participé à la large victoire (4-0) de son équipe.

Le résultat du suffrage sera annoncé le 17 janvier 2022. Pour offrir à Gauthier Hein son premier trophée international, il faut voter sur le site de la FIFA.