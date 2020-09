L'ancien milieu brésilien de l'OGC Nice Everson invité de 100% Aiglons

Au lendemain du match nul frustrant de l'OGC Nice à Bordeaux (0-0), l'équipe de 100% Aiglons débriefe le match avec le Brésilien Everson, milieu du Gym entre 2002 et 2004 et aujourd'hui agent de joueurs. Avec lui on va donc plonger dans les coulisses du mercato, à une semaine de sa fermeture.

Il a régalé les supporters du Gym au début des années 2000 avec son pied gauche délicieux. Le Brésilien Everson est l'invité de 100% Aiglons ce lundi soir entre 18h et 19h sur France Bleu Azur. Avec lui, on va revenir sur ce match nul frustrant à Bordeaux pour l'OGC Nice (0-0), qui a touché trois fois les montants de Benoit Costil et méritait sans doute mieux que ce petit point. Venez nous donner votre avis vous aussi sur ce match nul en direct au 04.93.82.03.04.

Un 1er but au Parc des Princes et un second d'anthologie face à l'OM

Arrivé à Nice dans la foulée de la montée en D1 à l'été 2002, Everson a participé à cette folle première saison en 1ere division. Immédiatement titulaire dans le milieu de Gernot Rohr, le Brésilien marque rapidement au Parc des Princes (1-1) fin août puis inscrit un coup-franc d'anthologie face à l'OM au stade du Ray pour offrir une victoire de prestige aux Aiglons (2-0). Avec 28 matchs disputés et cinq buts inscrits cette saison-là, Everson participe activement à la 10e place honorable du club et enchaîne avec une deuxième saison encore plus prolifique avec 6 buts et 5 passes décisives.

Un départ à Benfica pour faire rentrer de l'argent dans les caisses

En tout il dispute donc 70 rencontres sous le maillot rouge et noir avant de rejoindre Benfica à l'été 2004, pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses du club. "Pour moi, Nice a été l'apothéose de mon aventure en Europe. C'est dans ce club où j'ai vécu mes meilleurs moments de footballeur. C'est grâce au Gym que je suis parvenu à jouer dans une équipe grandiose comme Benfica, mais c'est vraiment sur la Côte d'Azur que je me suis le mieux exprimé," raconte le Brésilien sur le site officiel de l'OGC Nice en 2014 à l'occasion des 110 ans du club.

Aujourd'hui agent de joueurs

Aujourd'hui retraité des terrains, il vit toujours sur la Côte d'Azur, où il s'occupe des intérêts de plusieurs joueurs brésiliens, dont l'ancien latéral gauche du Gym Dalbert, qui joue aujourd'hui en Italie. Avec Everson on pourra donc se plonger ce lundi soir dans les coulisses du mercato, qui referme ses portes lundi prochain.