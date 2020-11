L'ancien milieu de l'OGC Nice Florent Balmont invité de 100% Aiglons

100% Aiglons revient ce lundi soir sur la très belle victoire 3-0 de l'OGC Nice à Angers en Ligue 1 mais aussi sur la blessure du capitaine Dante, avec un invité qui a porté le maillot rouge et noir et qui a lui aussi subit une grave blessure à un âge avancé. Florent Blamont sera en direct ce soir.

Retraité des terrains depuis cet été et une dernière expérience à Dijon, Florent Balmont a intégré l’équipe de consultants de la nouvelle chaîne Téléfoot, qui retransmet la Ligue 1 et les Coupes d’Europe. Joueur du Gym pendant quatre saisons (2004-2008), l’ancien milieu de terrain est notamment aux commentaires de tous les matchs des Aiglons en Ligue Europa. Il était du naufrage à Leverkusen (2-6), a commenté également la victoire face à l’Hapoël Beer-Sheva (1-0) et sera jeudi à Prague pour ce déplacement très important sur la pelouse du Slavia. Avant ça, il est donc invité ce lundi soir en direct dans l’émission 100% Aiglons sur France Bleu Azur.

Il lance sa carrière à Nice avec Gernot Rohr

Né dans le Rhône, formé à Lyon, c'est à Nice qu'il se révèle. Arrivé à l'été 2004, après un prêt réussi à Toulouse, le milieu de terrain s'impose immédiatement dans l'équipe de Gernot Rohr. Il reste titulaire lorsque Frédéric Antonetti prend en main l'équipe à partir de la saison suivante et aura joué 152 matchs sous le maillot rouge et noir (6 buts / 9 passes décisives). En 2008 il signe à Lille, où il remportera notamment le championnat de France en 2011 avec Eden Hazard et Gervinho.

Gravement blessé à 38 ans il revient sur les terrains de Ligue 1

Et c'est donc à Dijon où il étirera une carrière terminée à 40 ans l'été dernier, malgré une blessure grave au tendon d'Achille contractée en 2018 alors qu'il avait déjà 38 ans. Au lendemain de la blessure au genou de Dante (37 ans), Florent Balmont nous racontera comment il a remonter la pente jusqu'à retrouver les terrains de Ligue 1.