L'ancien milieu de l'OGC Nice Roger Jouve invité de 100% Aiglons

L'OGC Nice a rendu hommage de la plus belle des manières samedi soir à Jean-Pierre Adams, ancien défenseur rouge et noir qui s'est éteint le 6 septembre dernier après 39 ans dans le coma. En marge de la victoire face à Brest le club a salué la mémoir

L'OGC Nice a rendu hommage de la plus belle des manières samedi soir à Jean-Pierre Adams, ancien défenseur rouge et noir qui s'est éteint le 6 septembre dernier après 39 ans dans le coma. En marge de la victoire face à Brest, le club a salué la mémoire de son ancien joueur en remettant un trophée à titre posthume à sa femme Bernadette et à ses enfants Frédéric et Laurent. De nombreux anciens Aiglons étaient également présents à l'Allianz Riviera. Notamment Roger Jouve, figure de l'OGC Nice des années 70 et qui a évolué aux côtés de Jean-Pierre Adams.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En Équipe de France aux côtés de Jean-Pierre Adams

Formé au Gym, Roger Jouve a d'abord participé à la remontée de l'OGC Nice en première division (champion de D2 en 1970). Il forme ensuite avec Jean-Noël Huck et Jean-Marc Guillou un des meilleurs entrejeux de l'hexagone. Ses performances remarquées le mènent jusqu'en équipe de France où il évolue à sept reprises en Bleu, notamment aux côtés de Jean-Pierre Adams. Finaliste de la Coupe de France avec le Gym en 1978 il part ensuite à Strasbourg où il devient champion de France en 1979.

Installé à Antibes, Roger Jouve suit toujours avec beaucoup d'attention les performances des Aiglons. L'ancien milieu est l'invité de 100% Aiglons en direct ce lundi soir.