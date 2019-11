L'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice "Pablito" Rodriguez invité de 100% Aiglons

Nice, France

Pas de trêve internationale pour 100% Aiglons. Votre émission foot sur l'actu de l'OGC Nice vous attends comme tous les lundis entre 18h et 19h pour débriefer le match nul (1-1) face aux Girondins de Bordeaux vendredi soir. Quel bilan faîtes-vous de ce premier tiers de championnat ? Le Gym, 13e de Ligue 1, est-il à sa place aujourd'hui ? On vous attends en direct pour réagir et débattre avec notre consultant foot Patrice Alberganti et notre invité, qui parle de "coup de foudre" quand il évoque son passage au Gym et sa relation avec Nice et ses supporters.

85 matchs et 17 buts sous le maillot rouge et noir

Pablo Rodriguez est en direct ce lundi soir sur France Bleu Azur pour débattre du Gym actuel et de ses projets futurs pour le club rouge et noir. Lui qui est arrivé en 1998 à l'OGC Nice et a fait partie de l'équipe qui est montée en D1 en 2002 nous parlera aussi de ses souvenirs du stade du Ray. Venez lui poser vos questions au 04.93.82.03.04.