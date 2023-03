L'ancien président de la FFF, Claude Simonet, a vécu douze ans à Craon dans son enfance

En 1997, Claude Simonet était venu à Craon en compagnie de son épouse (ici avec le maire Paul Chaineau et le président du club de football, Camille Besnier).

Claude Simonet, né en 1930, à Mortagne-au-Perche dans l'Orne, a passé douze années de sa jeunesse, à Craon. De 1936 à 1948, il a vécu dans cette commune du sud Mayenne où son père, travaillant chez EDF, avait été muté.

Le 20 avril 1997, celui qui est alors président de la Fédération française de football (1994-2005) revient sur les traces de son enfance, à Craon, invité par le président du club de foot de l'époque, Camille Besnier : "il a eu beaucoup de plaisir à revisiter la ville de Craon. On a passé la journée à sillonner les rues de Craon et à partager aussi, l'après-midi, un match de football sur le stade Maurice-Courné."

Et ce jour là, Claude Simonet, qui fut notamment gardien de but au FC Nantes, a déclaré : "c'est à Craon que j’ai attrapé le virus du ballon rond". "Ses premiers tirs dans un ballon, c'est à Craon que Claude les a effectués" confirme Camille Besnier.

Le soir de cette venue en Mayenne, en 1997, Claude Simonet avait assisté à la demi-finale du match de Coupe de France entre Laval et Nice.

Au delà de ses responsabilités dans le football, Claude Simonet a fait une carrière d'ingénieur dans le Bâtiment et les Travaux Publics. Et parfois, le hasard de la vie fait bien les choses raconte Camille Besnier : "il a été chef d'entreprise dans le bâtiment et il a participé à la construction de la maison de retraite de Craon."

L'ancien dirigeant craonnais aimerait qu'un équipement sportif de la ville de Craon porte le nom de cet emblématique président de la FFF, décédé ce mardi 14 mars 2023 à l'âge de 92 ans.

D'autres visites en Mayenne ont eu lieu. En novembre 1998, quatre mois seulement après le sacre mondial de l'équipe de France, Claude Simonet était venu à Laval inaugurer les nouveaux locaux du District de foot de la Mayenne, en face du stade Le Basser. Et en 2005, à Craon de nouveau, Claude Simonet a participé aux inaugurations de l'espace sportif du Pin et de l'espace touristique du Mûrier.