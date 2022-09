L'ancien président du Stade Lavallois Philippe Jan aura son bateau sur la Route du Rhum

Un peu plus d'un an après avoir quitté le monde du football, l'entrepreneur mayennais Philippe Jan sponsorisera un bateau Class 40 sur la Route du Rhum (6 novembre). Le patron de Bleu Blanc Planète Location, spécialisé dans le BTP, s'associe au skipper finistérien Hervé Thomas.

Fin 2021, Philippe Jan, le patron de Bleu Blanc Planète Location, spécialisé dans le BTP, a décidé de sponsoriser le bateau Class 40 d'Hervé Thomas, un skipper du Finistère. L'ancien président du club de football du Stade Lavallois s'engage dans la voile et aux côté d'une association qui lutte contre le syndrome d'Usher, qui altère la vue et l'audition de certains enfants.

L'idée est de faire connaître évidemment son entreprise au niveau national. "C'est une recherche de reconnaissance de la marque. C'est très, très porteur. _Il y a très peu de sports dont l'équipe porte le nom de l'entreprise. Il y a le cyclisme et le bateau_. Nous avions envie aussi de fédérer nos clients sur un projet autre que le travail. On a réussi à fédérer les collaborateurs autour de tout ça. On a mené une enquête en leur demandant : Est-ce que cela vous semble important pour vous d'accompagner aujourd'hui ce type de projet ? Ils ont répondu oui."

Faire rayonner la marque

Concernant l'investissement financier, le parton de Bleu Blanc Planète Location préfère rester discret. "Je ne parlerais pas de chiffres, mais c'est un investissement de cœur. C'est à la fois le soutien d'un skippeur local et régional. C'est une aventure humaine, mais l'argent importe peu. Le but c'est de bien faire connaître notre marque autour d'un projet en plein dans l'actualité, puisque _l'impact carbone est quand même extrêmement réduit_. Ce sont des bateaux à voile, et pas des bateaux à moteur."

Bleu Blanc rejoint la liste assez exhaustive de navires mayennais engagés sur une course au large. Citons pêle-mêle l'Ultim Actual, le V&B - Monbana - Mayenne mais aussi le groupe Bel qui s'était aligné sur le Vendée Globe en 2008 Le voilier Bleu Blanc participera à la Route du Rhum le 6 novembre (Saint-Malo>Pointe-à-Pitre).