L'ancien pro William Prunier rejoint le staff du Mans FC désormais au complet

De gauche à droite : Jean-Pierre Grandclément (entraîneur des gardien), Cris (entraîneur), Thierry Gomez (président), William Prunier (adjoint) et Yves Bourgey (préparateur physique).

C'est ce qu'on appelle repartir de zéro. Afin d'épauler Cris, nommé fin mai nouvel entraîneur du Mans FC, le club vient d'annoncer le recrutement de trois nouveaux visages pour renouveler entièrement le staff technique. Parmi eux, une figure bien connue du football français : l'ancien défenseur international William Prunier.

Ancien joueur emblématique de l'AJ Auxerre, défenseur rugueux passé par Bordeaux, Marseille ou encore Manchester United, William Prunier (53 ans) sera l'adjoint de Cris au Mans FC. Entraîneur depuis 2007, il a officié à tous les niveaux de la Régionale 1 (JS Cugnaux) jusqu'au National (Marseille Consolat). Entre 2018 et 2020, il a dirigé l'équipe du Canet RFC en National 3, club qu'il a quitté sur une montée en National 2 pour des questions "humaines et d'incompatibilité de caractères" selon nos confrères de France Bleu Roussillon.

Collaborateur de Cris au Goal FC (National 2) durant les deux dernières saisons, Jean-Pierre Grandclément rejoint également Le Mans FC. L'ancien gardien professionnel, formé à l’OL puis passé par le RC Lens, l’Italie ou encore le FC Villefranche Beaujolais sera l'entraîneur des gardiens.

Enfin, la préparation physique et athlétique sera assurée par Yves Bourgey. Laissé libre par le Sporting Club de Lyon, cet ancien décathlonien évolue dans le milieu du football professionnel depuis 2001. Il a notamment exercé en L1 et en L2, durant plus de onze ans au Grenoble Foot 38.

Un effectif à reconstruire

Avec ce staff au complet, Le Mans FC va désormais pouvoir se concentrer sur le recrutement. Un vaste chantier au vu de la douzaine de départs déjà annoncée. Jérémy Aymes, Georges Gope-Fenepej, Jérémy Choplin, Olivier Veigneau, Bendjaloud Youssouf, Maxime Etuin, Ghislain Gimbert, Kévin Yoke, Logan Costa, Mathieu Gonçalves, Billal Brahimi et Jean-Philippe Krasso ne seront plus manceaux la saison prochaine.

Pierre Patron, Pierre Lemonnier, Durel Avounou, Maxime Bernauer, Ibréhima Coulibaly, Hamza Hafidi, Julien Bègue, Julio Donisa, Victor Glaentzlin, Félix Tomi, Alexandre Vardin, Makan Aïko et les jeunes Ewan Hatfout, Dorian Chailleux, Ryan Ebene Talla et Baptiste Loison ont en revanche rendez-vous à La Pincenardière le lundi 28 juin pour la reprise de l'entraînement.