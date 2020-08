Première convocation en bleu pour l'ancien valenciennois Dayot Upamecano

Brillant lors du Final 8 de la Ligue des Champions, Upamecano est logiquement récompensé des progrès réalisés ces derniers mois. L'ancien valenciennois avait notamment crevé l'écran en quart de finale face à l'Atletico Madrid, étouffant l'attaquant brésilien Diego Costa. Didier Deschamps avait besoin de cette confirmation au plus haut niveau avant d'appeler l'international espoir "On le suit depuis un bon moment, il est fort athlétiquement, il est très fort dans les duels. Pour ne rien gâcher il n'a aucun souci balle au pied, mais il doit parfois faire attention à ne pas en abuser. J'ai senti que c'était le moment pour le préparer au plus haut niveau. Il a encore une belle marge de progression"

Formé à Valenciennes

C'est en 2013 que Valenciennes le repère à Evreux. Les recruteurs du club nordiste avait au départ ciblé l'un de ses coéquipiers, mais rapidement les dirigeants ébroïciens leur en conseillé de se tourner vers le petit Dayot. Upamecano qui n'a finalement jamais porté le maillot valenciennois en équipe première puisqu'il a été transféré en juillet 2015 vers le club autrichien du Red Bull Salzbourg, permettant au VAFC, en difficultés financières, de touche 2, 2 millions d'euros dans cette opération.

la première chose que je ferai, c'est aider ma mère

A Evreux, Dayot a grandi à quelques pas du stade, couvé par sa mère Ghislaine et son beau-père Edouardo. Le quotidien n'était pas facile pour la famille et Dayot n'a pas oublié ces moments compliqués. "Même s'il avait foot, raconte Ghislaine dans France Football, il me rejoignait sur le marché pour installer mes étals. Il allait acheter le petit déjeuner et il revenait ensuite après son match. Dans mon travail, à la maison, dans les tâches ménagères, il m'aidait. Il voulait être quelqu'un de vrai»

Sur les tablettes du Real Madrid

Son agent a beau répété qu'il ne partira pas cet été, Upamecano, sous contrat jusqu'en juin 2021 est aujourd'hui courtisé par les plus grandes cylindrées européennes. Le Real Madrid est aujourd'hui très intéressé par le profil du joueur. le club espagnol n'hésitera pas dans ce dossier à faire appel à Sergio Ramos, longtemps l'idole du jeune Dayot.