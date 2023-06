L'ancienne joueuse de l'US Orléans Grace Geyoro en route pour la Coupe du monde de football

Grace Geyoro a joué dans le Loiret entre 2008 et 2012

Grace Geyoro représentera le Loiret à la Coupe du monde de football. La joueuse du PSG vient d'être sélectionnée pour participer au mondial en juillet et août prochain avec l'équipe de France. Passée par l'US Orléans et la SMOC Saint-Jean-de-Braye entre 2008 et 2012, elle avait été très efficace lors de l'Euro 2022 avec trois buts en 45 minutes lors du premier match.

La Loirétaine va donc participer à sa deuxième Coupe du monde après celle de 2019 en France. La milieu de terrain de 25 ans possède 64 sélections avec le maillot de l'équipe de France pour 15 buts.

Le groupe France

Le sélectionneur de l’équipe de France doit composer avec plusieurs forfaits, en particulier celui de Marie-Antoinette Katoto, blessée mais aussi Delphine Cascarino, victime d’une rupture partielle d’un ligament du genou droit.

Elles sont 26 sélectionnées par Hervé Renard pour le stage de préparation à Clairefontaine qui commencera le 20 juin, avant une sélection réduite à 23 joueuses pour la compétition. Vingt-cinq autres joueuses font partie de cette pré-liste avec Grace Geyoro, comme Eugénie Le Sommer ou Kadidiatou Diani, mais pas Kheira Hamraoui.

Deux matchs amicaux sont ensuite prévus avant le coup d’envoi de la compétition pour les Bleues. Le premier le 6 juillet face à Irlande à Dublin et le 14 juillet contre l’Australie à Melbourne.