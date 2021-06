Apaisement entre le club et l'association Nîmes Olympique

Le communiqué est tombé en fin de matinée, ce jeudi matin, et il est signé des deux parties. "Dans l’intérêt supérieur du Nîmes Olympique et afin de préparer sereinement l’avenir", est-il précisé, la SASP (NDLR : société anonyme sportive professionnelle) et l’Association du NO "se sont entendues sur le budget combiné qui sera présenté à la DNCG dans les prochains jours". Les deux parties se déchiraient les dernières semaines sur le budget et la gestion du centre de formation. "Elles continueront à œuvrer de concert, dans la limite de leur prérogatives respectives, pour faire grandir le club et l’ancrer dans l’élite". Reste quand même à régler définitivement la question de l'agrément du centre de formation.

Le passage du club devant la DNCG est prévu le 1er juillet.

Quant au premier match amical du Nîmes Olympique, il est programmé le 6 juillet à la Bastide.

