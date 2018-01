Pour la première fois dans un match de football professionnel en France, l'arbitrage vidéo va être expérimenté, ce mardi soir, lors du quart de finale de coupe de la Ligue entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. L'arbitre pourra solliciter l'assistance vidéo dans quatre cas précis. Explications.

Le match OGC Nice - AS Monaco de ce mardi soir n'est pas une rencontre comme les autres. À plus d'un titre. D'abord c'est un derby entre les deux clubs azuréens qui évoluent en Ligue 1. Ensuite c'est un quart de finale de coupe de la Ligue, un billet pour le dernier carré de la compétition est en jeu. Enfin c'est sur ce match que l'assistance vidéo pour les arbitres va être testée. Une première pour une rencontre professionnelle en France. Il y a déjà eu une expérimentation, en mars dernier, lors de France - Espagne en amical.

L'arbitre pour ce Nice-Monaco est Clément Turpin, décrit comme l'un des meilleurs sifflets de France. Il pourra solliciter la vidéo (ou être invité à le faire par l'assistant vidéo) dans 4 cas précis avant de valider ou modifier une décision prise sur le terrain.

Quatre cas précis pour recourir à la vidéo

Validité d'un but

La vidéo peut déterminer si le ballon a bien franchi la ligne, et s'il y a ou non une raison de ne pas accorder le but (hors-jeu par exemple).

Situation de penalty

L'utilisation de la vidéo peut permettre de savoir si la faute est réelle ou non, et s'il elle a bien été commise dans la surface de réparation.

Carton rouge

Le rôle de la vidéo est de vérifier si le carton rouge est mérité.

Identification d'un joueur sanctionné

Pour identifier le joueur coupable d'une faute entraînant une sanction administrative (carton jaune ou rouge) ou lors d'une bagarre par exemple.

Comment ça marche ?

L'arbitre et/ou l'assistant vidéo peuvent demander l'utilisation des images. L'assistant regarde les images, et indique à l'arbitre dans son oreillette, ce que la vidéo lui apprend d'une situation de jeu. L'arbitre prend immédiatement sa décision en se fondant sur les informations entendues. Ou il peut décider de visionner lui même les images, sur le bord du terrain.

Clément Turpin arbitrera Nice-Monaco avec l'assistance vidéo © Maxppp - .

