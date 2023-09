"L'arbitre était à fond pour Saint-Etienne", Caen fustige l'arbitrage après la défaite contre Saint-Etienne

Jean-Marc Furlan, entraîneur du SM Caen : "On est revenu un peu trop tard mais très sincèrement par rapport avec ce qu’on a vécu avec l’arbitrage, ce fut très difficile et compliqué. L’arbitre était à fond pour Saint-Etienne, ça m’a contrarié. On a fait une très grosse deuxième mi-temps et on est très contrarié."

ⓘ Publicité

Anthony Mandréa, gardien de but du SM Caen : "C’est hyper frustrant, faut revoir les vidéos, il n’y a pas que nous. J’espère qu’ils verront la vidéo du match et qu’ils verront les mêmes erreurs que l’on a vu nous. Ça fait beaucoup. Saint-Etienne n’a pas vu le jour en deuxième mi-temps, ils ont été opportunistes, on les a mis à mal pendant 45 voire 50 minutes. Il faut se servir de ça pour la suite".

Alexandre Mendy, attaquant du SM Caen : "Frustré par les faits de jeu, je pense que l’arbitre ne nous a pas aidés aujourd’hui. La réaction a été bonne en deuxième mi-temps, on est allé les chercher. Il y a une faute sur Ali Abdi, une main dans la surface, ça fait beaucoup. Je pense qu’on a fait un assez bon match, il y a avait des réglages tactiques à faire, on a su les faire en deuxième mi-temps".

Mickaël Le Bihan, attaquant du SM Caen : "Forcément, on arrive dans une équipe qui marche bien, c'est dommage pour cet après-midi maintenant le championnat est encore très long. On va voir la force de l'équipe à sa capacité de réaction. On a trop laissé joué Saint-Etienne en première mi-temps. En deuxième période, on n'a pas réussi à faire la différence dans nos temps forts. Il faut vite réagir, il n'y a pas le feu, la saison est encore longue".

Romain Thomas, capitaine du SM Caen : "Saint-Etienne a été hyper réaliste. Le contenu était bien plus intéressant qu’à Laval, mais on a manqué d’efficacité devant et derrière. Il y a des motifs de satisfaction mais il faut aussi s’améliorer sur certains points. J’ai trouvé que l’arbitre sifflait vite par moment. Il y a faute sur le pénalty que je concède, mais je trouve qu’il y a d’autres situations où il peut siffler pour nous. On est tous fâché de ce résultat".