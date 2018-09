"Non, non, je ne regrette pas mon mon geste (énervement + expulsion). Ce geste, si je devais le refaire je referai et je m'excuserai après auprès des supporters. Je ne peux pas tolérer ce genre de geste (faute, semelle de savanier)." @KMbappe après #NOPSG#fbsportpic.twitter.com/z1DaWE69y7