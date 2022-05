L'arbitre mayennais, Jérôme Brisard, sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar

Le Lavallois Jérôme Brisard va vivre une année 2022 exceptionnelle. L'arbitre sera chargé de la vidéo lors de la prochaine finale de la Ligue des Champions, le 28 mai au stade de France. Et ce jeudi 19 mai, son nom apparaît dans la liste officielle des arbitres retenus pour la Coupe du monde 2022 de football.

Jérôme Brisard y sera chargé de l'arbitrage vidéo. Une expérience incroyable pour le Mayennais de 36 ans a gravi les échelons un à un.

La Ligue 2 en 2015, la Ligue 1 en 2017. Un an plus tard, Jérôme Brisard arbitre un match de Super League suisse. Le 12 juillet 2018, c'est son premier match de compétition Uefa. Jérôme Brisard trace sa route et monte les marches une par une.

L'Euro, la Ligue des Champions, le Mondial

L'arbitre licencié aux Francs Archers de Laval dirige la finale de la Coupe de la Ligue 2020 entre Paris-St-Germain et Lyon. Arbitre central donc mais aussi arbitre vidéo. Le Lavallois est assistant vidéo lors de l'Euro disputé à l'été 2021. C'était lorsque Clément Turpin était au sifflet. Et c'est parce que Clément Turpin a été choisi pour la prochaine finale de la Ligue des Champions et sélectionné pour la Coupe du Monde que Jérôme Brisard y sera chargé de l'arbitrage vidéo. Cela fonctionne en duo et même en quatuor avec les arbitres assistants.

A 36 ans, Jérôme Brisard fait aujourd'hui clairement partie du gratin de l'arbitrage mondial.