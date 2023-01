L'arbitre normand Cyril Gringore arrête sa carrière, retour sur des années d'anecdotes au plus haut niveau

Il a arbitré des centaines de rencontres, dans des dizaines de pays. Cyril Gringore, du district de la Seine-Maritime a mis un terme à sa carrière d'arbitre, après la rencontre de Ligue 1 entre Paris Saint-Germain et Strasbourg. L'homme en noir, habitué à cavaler le long de la ligne de touche fait le point avec nous sur sa riche carrière, qui l'a mené de la Ligue 1, il a d'ailleurs été sacré deux fois meilleur arbitre assistant du championnat, à deux Coupes du Monde, en Russie et au Qatar.

Son meilleur souvenir

"Clairement la finale de la Ligue des Champions cette année entre le Real Madrid et Liverpool. Parce que c'était au Stade de France, parce que c'était inattendu, car j'avais déjà fait la finale de la Ligue Europa l'année d'avant. Mais avec la guerre en Ukraine, la finale a donc été relocalisée en France et j'ai été appelé pour la faire. Il y avait toute ma famille en tribunes, c'était comme dans un rêve. Je craignais, après la Ligue Europa, de ne jamais faire de finale de Ligue des Champions dans ma vie. J'ai d'ailleurs un ballon de la finale, que l'on m'a donné, sur mon étagère à souvenirs"

Le meilleur souvenir de Cyril Gringor : la finale de la Ligue des Champions, en mai 2022 © Radio France - Théophile Pedrola

Son moins bon souvenir

"Un Marseille-Lyon, celui du retour de Mathieu Valbuena au Stade Vélodrome. Il y avait une mauvaise atmosphère autour de ce match, c'est l'une des rares fois où j'ai senti une telle pression, le match était d'ailleurs assez haché."

Un match qu'il a aimé arbitrer

Un barrage intercontinental de qualification à la Coupe du Monde entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande. On est allé au Pérou pour celui-là, il y avait une telle ambiance, même des policiers avaient le maillot péruvien sur eux. On était pas loin de l'hôtel des joueurs du Pérou, et on a pris le même itinéraire qu'eux pour aller au match. Et, en tant qu'arbitre, on avait fait une bonne prestation. Cela reste un super moment."

Un match dont il garde un mauvais souvenir

"Un Paris-Marseille, il y a quelques années. J'avais refusé un but, à tort, à un joueur marseillais. On est des compétiteurs, on n'aime pas faire des erreurs. Les gens pensent qu'en tant qu'arbitres, on s'en fiche en cas d'erreur, mais non, on revient dessus, on y pense, on ne dort pas très bien pendant quelques jours. Après on se remet au travail et on essaie de ne pas trop tergiverser."

La fin de sa carrière

"C'était un peu spécial depuis le début de cette saison. Je me disais 'tiens, c'est la dernière fois que je vais dans ce stade'. Là, j'ai fini au Parc des Princes, je me disais 'c'est le dernier protocole d'avant-match, le dernière entrée sur le terrain'. A la fin, il y a eu un pincement au cœur. C'est un métier passion, je n'avais pas l'impression de travailler. Mais là où cela va être dur, c'est en voyant les collègues pour les prochains matches, où j'aurais pu être à leur place, là ça va être compliqué."

Cyril Gringore a notamment officié pendant deux Coupes du Monde, en Russie et au Qatar. © Radio France - Théophile Pedrola

L'impact de l'arbitrage vidéo

"C'est une aide appréciable. Avant, si on faisait une erreur de quelques centimètres, ce qui peut arriver, on est humains, on ne revenait pas dessus, et il y avait des discussions sur l'arbitre pendant des jours. Là, en une minute, on peut rétablir la justice sportive. Donc c'est une bonne nouveauté, cela évite toutes les discussions dans les médias ou sur les réseaux sociaux."

La pression des réseaux sociaux

"Moi je ne regarde pas plus que cela, on prend de la hauteur, cela n'a pas d'impact. Il faut être au-dessus de ça. Si il y a un vrai sujet avant le match, on m'en informe, mais en temps normal, on n'y prête aucune attention."

Favoriser une équipe ?

"Ce n'est pas possible, on est concentré sur notre prestation. En tant qu'arbitre de touche, j'ai très peu de temps pour prendre ma décision, donc je ne peux pas me dire 'si je lève mon drapeau, cela va avantager telle ou telle équipe', cela n'existe pas. Je ne connais pas un arbitre qui peut réfléchir comme cela."

Gagner sa vie comme arbitre

"A partir du moment où j'ai signé comme arbitre professionnel, j'ai arrêté mon métier, qui était d'être fonctionnaire de police. Là, maintenant, je vais reprendre, tout en continuant un peu l'arbitrage, je vais pouvoir faire de l'assistance vidéo à l'arbitrage, mais aussi de la formation."