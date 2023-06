L'Armata Ultras fait ses adieux : le deuxième groupe de supporters de Montpellier disparaît

Les supporters de l'Armata ont largement animé les tribunes, à la Mosson et en Ligue 1, ces vingt dernières années

Personne n'avait vu venir ce qui constitue pourtant une "décision mûrement réfléchie". Alors que le groupe a fêté en grande pompe ses vingt ans d'existence, le 23 mai dernier, lors de la réception de Rennes à la Mosson, l'Armata Ultras a annoncé sa dissolution, ce mardi, sur twitter.

ⓘ Publicité

Le deuxième groupe ultras du MHSC, composé de plusieurs dizaines de membres, a choisi de mettre fin "définitivement" à ses activités, faute de "relève" et "le coeur lourd", alors que ses adhérents, qui se définissaient comme une "minorité turbulente" animaient les tribunes de la Mosson et des stades de Ligue 1 et Ligue 2 depuis le 8 août 2002.

Le groupe, à travers son communiqué, se félicite d'une "vision souvent jusqu'au-boutiste" qui a été sa marque de fabrique, quelles que soient ses prises positions, mais regrette que cette mentalité n'a "pas su perdurer au fil des années, jusqu'à disparaître".

L'Armata remercie "celles et ceux qui ont oeuvré pour le bien du groupe, les anciens membres, tout les sympathisants", mais aussi le président "Laurent Nicollin et tous les salariés du club, ainsi que "les "frères de la Butte, à qui appartient la lourde tâche de faire perdurer le mouvement et la mentalité Ultra, à travers sa jeunesse".

En 2015, une mise en sommeil avait déjà été annoncée par l'Armata, qui se disait alors "à bout de souffle". Le groupe avait ensuite redémarré ses activités, en août 2019, et semblait avoir repris du poil de la bête, contribuant à de jolis succès, en tribune. Les initiant aussi, parfois.

L'annonce a provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Le retrait de ces passionnés fait craindre un grand vide, à la Mosson et en Etang-de-Thau, alors que la situation de la BP91 est assez complexe depuis plusieurs saisons et l'épisode de la bâche volée en mai 2018, même si les ultras de la Butte restent puissants et globalement très actifs, dans les travées de l'enceinte héraultaise.

De son côté, la tribune Corbières est un peu orpheline depuis le départ des Camarga Unitat en 2019, même si plusieurs supporters ont pour ambition de l'enflammer de nouveau, avec leur groupe lancé en fin de saison dernière : le Kop Boy's.

Enfin, reste évidemment le Club Central, autre groupe de supporters pailladins, avec pour chef de fil Laurent Soccoro, fils du regretté Bernard, disparu en février dernier.