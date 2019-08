L'arrivée de Laurent Koscielny aux Girondins de Bordeaux fait doubler les ventes de maillot du club

Bordeaux - France

L'effet Koscielny dans les vestiaires, dans les billetteries du stade Matmut Atlantique et maintenant dans les boutiques officielles des Girondins de Bordeaux. Depuis la signature du défenseur, les ventes de maillot ont doublé et le flocage du numéro six représente à lui seul un tiers des ventes.

Koscielny mania dans les boutiques officielles ?

Le terme peut faire sourire mais l'arrivée du défenseur a eu un effet indéniable sur les ventes de maillot. La preuve avec le dernier match entre Bordeaux et Montpellier : sur les 270 maillots vendus, entre 70 et 80 étaient estampillés "Koscielny". Maintenant en marine et blanc, l'ex-international français augmente la fréquentation des boutiques du club. "Koscielny, c'est mon idole donc je profite d'être en vacances à Bordeaux pour aller à la boutique et acheter un maillot", sourit Timoté, 20 ans, venu de Tours, un des clubs où a évolué le défenseur. Un souvenir pour certains, un cadeau pour d'autres comme Raymonde, retraitée, qui va offrir le maillot à son fils : "Il est fan des Girondins et c'est lui qui a choisi le nom du joueur."

Un succès marketing

La demande est telle que lors de l'officialisation du défenseur chez les Girondins, les employés des boutiques ont dû jouer le temps additionnel pour floquer le nom de Koscielny sur les maillots. "Nos flocages arrivent normalement tout fait quand on a la chance de savoir à l'avance les joueurs qu'on va floquer. Là, il a fallu préparer les flocages lettre par lettre à l'avance", se souvient Thibault Mouline, responsable des boutiques officielles des Girondins de Bordeaux. Son passage à Arsenal permet aussi d'attirer une nouvelle clientèle britannique ajoute le responsable des boutiques.

Le soir de la signature, une centaine de maillots ont été envoyés dans chacune des boutiques. En quelque jours tout a été vendu. Koscielny devient le maillot le plus vendu actuellement, devant celui du Sud-Coréen Hwang Ui Jo et le Français Nicolas de Préville.