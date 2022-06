L'arrivée de Luis Campos, le début des grandes manoeuvres au PSG

Avec l'arrivée de Luis Campos au poste de "conseiller football", le Paris Saint-Germain a posé les premiers jalons de sa révolution. Le club a désormais à la tête de sa direction sportive un homme expérimenté, reconnu de tous, qui va, comme l'indique le club, "organiser, recruter et gérer la performance de l'équipe première". Déjà au travail, Luis Campos a un premier dossier prioritaire à traiter: le cas Mauricio Pochettino.

Message d'adieu sur les réseaux sociaux?

L'Argentin, encore sous contrat avec le le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, est sur la sellette. Mais pour s'en séparer, le club de la capitale doit négocier, et la note pourrait être salée, environ 20 millions d'euros pour lui et son staff technique, selon les estimations. Pour rappel, Laurent Blanc avait empoché avec son staff plus de 23 millions d'euros d'indemnité après son licenciement en 2016. Sur son compte Instagram, le technicien de 50 ans a publié des stories qui ressemblaient fort à des messages d'adieu, une saison et demie après avoir rejoint Paris.

Deux hommes pour un poste : Galtier et Zidane

Une fois ce dossier réglé, alors le Paris Saint-Germain pourra lui trouver un successeur. Deux pistes se dégagent. Selon les informations de France Bleu Paris, Christophe Galtier est le choix de Luis Campos, Zinédine Zidane celui de l'actionnaire qatarien.

Plusieurs sources confirment à France Bleu Paris qu'il n'y a pas d'accord de principe entre Zinédine Zidane et le PSG. Un entraineur est toujours en place, aucun mouvement n'est prévu ce weekend dans le secteur sportif au Paris Saint-Germain. Zinédine Zidane n'est pas au Qatar actuellement et, autre information, il ne s'y est pas rendu la semaine dernière. Il reste donc encore beaucoup d'étapes avant qu'un de ces deux hommes soient sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine.