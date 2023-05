L'AS Nancy Lorraine affronte le leader Martigues : "il ne faut pas se mettre la pression", estime un joueur

L'AS Nancy Lorraine va devoir tout donner sur le terrain. De nouveau relégable, les nancéiens se déplacent sur la pelouse de Martigues, le leader du championnat de National, ce lundi 15 mai. La bataille pour le maintien va être rude , l'ASNL pointe à la 13e place du classement.

ⓘ Publicité

Une équipe nancéienne "sereine"

Les joueurs Lorrains vont devoir réaliser un exploit s'ils ne veulent pas finir la 32e journée dans la zone rouge. Mais Benoît Pedretti, l'entraîneur du club, est plutôt serein : "le classement, on le regardera à la fin, aujourd'hui, seuls les points comptent et il en reste neuf à prendre, on est sereins, on a envie de faire un bon jeu, on fera les comptes à la fin".

Un avis partagé par Lenny Nangis, l'attaquant de l'ASNL. "Depuis quelques temps, on est sur une assez bonne dynamique, on est sur quelque chose qui fonctionne, il ne faut pas se mettre la pression, on est capables de faire de belles choses", assure le joueur. Le coup d'envoi du match sera donné à 18h30 et sera à suivre en direct sur France Bleu Sud Lorraine à partir de 18 heures.