L'AS Nancy Lorraine en Ligue 1 "peut-être dans 4-5 ans" selon les actionnaires du club

Ils ont été souvent la cause de nombreux arrachages de cheveux parmi les supporters de l'AS Nancy Lorraine. Parfois presque tenus pour responsables de la quasi-faillite du club au chardon ces dernières semaines, tant les millions annoncés ont mis du temps à arriver sur le compte de l'ASNL. Mais ce jeudi, les deux actionnaires du club Krishen Sud et Chien Lee, sont passés par Marcel Picot, pour entendre l'annonce du sauvetage et du repêchage de l'équipe en National 1, soit la 3ème division, pour la saison 2023-2024.

France Bleu Lorraine - Votre réaction tout d'abord au sauvetage de l'ASNL...

Chien Lee - "Nancy mérite la N1, c'est un club historique. Nous sommes très heureux de la décision de ce jeudi, pour les fans, pour la ville et pour les habitants."

FBL - Vous avez donc mis l'argent nécessaire pour sauver l'équipe. Combien pour la saison prochaine ?

Krishen Sud - "Nous avons injecté plusieurs millions d'euros, mais je préfère ne pas donner de montant exact. Ce que je peux dire, c'est que sur les 3 dernières années, depuis notre arrivée, nous avons mis au total 18,3 millions d'euros dans le club"

FBL - Que souhaitez-vous dire aux supporters, parfois agacés de voir que l'argent ne venait pas ?

CL - "Tout d'abord, nous voulons les remercier car ils ont toujours été derrière le club et ont gardé confiance. Nous voulons qu'ils continuent et nous souhaitons marcher avec eux désormais."

FBL - Avez-vous appris des différentes erreurs qui ont pu être commises ces dernières semaines et années ? C'est terminé maintenant ? Nous ne les verrons plus jamais ?

KS - "Vous savez, on ne veut pas trop revenir sur le processus. Nous sommes où nous sommes aujourd'hui. On doit regarder vers l'avant désormais, construire un projet sportif et un plan financier fiable sur le long terme. La DNCG est passée, on peut passer beaucoup de temps dessus mais ce n'est pas le plus important maintenant pour gérer le club."

FBL - Alors justement, quels sont les objectifs sportifs désormais ?

KS - "Quand nous avons acheté le club, l'objectif a toujours été la Ligue 1. Ça va prendre du temps, peut-être 4-5 ans, 3-5 ans, quelque chose comme ça selon moi. L'objectif repose sur 3 points : 1- on doit mettre sur le terrain une équipe compétitive. Sera-t-elle promue cette année ou l'an prochain ? On ne peut jamais le prédire dans le foot. 2- On doit construire le club avec un plan business plus modeste car on doit avec une stratégie plus fiable. 3- Nous devons obtenir la coopération de la ville, des fans, et tous ceux qui participent au succès de l'équipe."

FBL - Le club aura-t-il l'argent pour recruter des joueurs ?

KS - "On n'a pas la réponse finale mais en passant devant la DNCG, on a développer la stratégie sportive. Grossomodo, nous aurons un effectif de 18 joueurs, au lieu de 24 comme l'an dernier. En N1, seuls 16 joueurs peuvent suffire. Si on en a moins, on peut payer les joueurs plus chers et donc en obtenir de meilleurs. On a identifié 10-15 joueurs qui nous intéressent. Et maintenant, on va essayer de les signer dans les prochaines semaines."