L'AS Nancy Lorraine officialise le départ de Gauthier Ganaye et l'arrivée de Sébastien Janodet

Gauthier Ganaye n'est plus le président de l'AS Nancy Lorraine

Changement de tête à l'AS Nancy Lorraine. Le club au chardon relégué en National 2 annonce ce mardi se séparer de Gauthier Ganaye, arrivé fin 2020 et installé par les nouveaux propriétaires du club. Un président qui gérait aussi le club d'Ostende en Belgique et dont les méthodes, basées sur les datas, n'auront pas fonctionné à l'ASNL. Cela faisait des mois que Gauthier Ganaye ne venait plus à Nancy.

Pour lui succéder, ce n'est pas une surprise, Sébastien Janodet arrive à l'ASNL. Ce n'est pas un inconnu au stade Marcel Picot. Directeur des opérations de la Ligue de football professionnel de 2007 à 2015, il dirigeait jusque là une agence de conseil dans le sport qui travaille avec des clubs de football.

Fils d'un ancien sponsor du club, Sébastien Janodet suit l'AS Nancy Lorraine depuis son enfance. Il aura pour mission de préparer le passage de l'ASNL devant la DNCG le 15 juin prochain. Le club espère un repêchage administratif, comptant sur les difficultés de nombreuses autres équipes de National.

Le nouveau président devrait aussi nommer un directeur sportif et un directeur du centre de formation.

