L'AS Nancy Lorraine passe la barre des 5 200 abonnés, la campagne se termine ce vendredi soir

La campagne n'est même pas encore tout à fait terminée que déjà, le nombre d'abonnés de l'AS Nancy Lorraine pour la saison 2023-2024 est supérieur à l'année précédente. Avec plus de 5 200 abonnés, c'est effectivement plus que les 4 500 de l'an dernier, et même au-dessus de la saison de Ligue 2 il y a 2 ans, où un peu moins de 5 000 personnes avaient réservé une place à Picot à l'année.

Fermeture à la fin du match

"Il y a encore des gens aux guichets", confie-t-on même au sein du club, à quelques heures du coup d'envoi ce vendredi 19h30 de la réception de Versailles, pour le compte de la 8ème journée de National. Au coup de sifflet final, la campagne d'abonnements sera terminée, les supporters n'ont donc plus que quelques heures pour se rendre au stade pour s'abonner.