L'AS Nancy Lorraine pénalisée et perd sur tapis vert contre Concarneau pour avoir titularisé Lucas Pellegrini

Une défaite au lieu d'un match nul et un point de pénalité. Au classement de National, l'AS Nancy Lorraine a donc perdu 2 unités ce jeudi soir, suite à la décision de la Fédération française de football. Conséquence d'une sanction imposée pour avoir aligné Lucas Pellegrini, alors suspendu, contre Concarneau à Picot le 28 mars dernier.

Appel de cette décision

Le club annonce faire appel de cette décision et va saisir un avocat du sport. Sportivement, l'ASNL redescend dans la zone de relégation car elle redescend à 33 points, soit autant que Bourg-en-Bresse. Mais la défaite 3-0 sur tapis vert aggrave la différence de but et fait passer les Nancéiens derrière les Rhônalpins.