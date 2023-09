L'AS Nancy Lorraine, "un club mythique" pour Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France Espoirs

"L'AS Nancy Lorraine est un club mythique", la phrase est signée d'un ancien joueur tout aussi mythique, Thierry Henry, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Ce jeudi, les "Bleuets" affrontent le Danemark à 18h30 au Stade Marcel Picot de Tomblaine, l'antre habituellement de l'ASNL. Le champion du monde 98 est revenu sur ce que lui évoque l'ASNL, sa première Marseillaise sur le banc, et la belle affluence prévue Picot.

L'AS Nancy Lorraine

Il y a un lien entre l'ASNL et Thierry Henry, il se nomme Arsène Wenger. L'entraîneur alsacien, avant de faire briller Thierry Henry avec Arsenal, a d'abord coaché les rouges et blancs, c'était entre 1984 et 1987. Forcément, lorsqu'on évoque l'ASNL, Thierry Henry répond du tac à tac, le nom d'Arsène Wenger, "un entraîneur légendaire [...] je pourrais parler de lui pendant des heures" juge le nouveau sélectionneur. L'autre nom qui vient à la bouche de Thierry Henry c'est "Michel Platini, joueur légendaire". "Il y en a eu d'autres à Nancy" explique-t-il, "mais ça me fait penser tout de suite à ça, ça reste une club mythique".

Le public de Picot

La jauge maximale pour cette rencontre est de 15 000 personnes contre une affluence maximale possible de 20 000 personnes, pour des raisons d'organisation. L'affluence pour cette rencontre devrait donc approcher les 15 000 personnes, boostée par l'effet "Henry". "On est content et heureux pour les joueurs, on ne va pas faire la fine bouche" admet Thierry Henry, d'autant que les conditions de ce match à 18h30, un jeudi ne sont pas optimales "c'est le retour des vacances, l'équipe de France A joue le soir même, c'est un match en semaine, bravo à tous, j'espère qu'on va donner du plaisir à ce public".

Sa première Marseillaise en tant que coach d'une équipe de France

"Pouvoir chanter la Marseillaise c'est une fierté", estime Thierry Henry, "je n'aurai jamais pensé porter à nouveau le coq sur un banc et pourvoir chanter la Marseillaise". Ce qui lui assure "des émotions", Thierry Henry l'assure "la première Marseillaise ça fait toujours quelque chose".