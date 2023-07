L'AS Saint-Etienne reprend le chemin de l'entraînement

L'heure de la rentrée a sonné pour le groupe professionnel de l'AS Saint-Etienne. Ce matin, dès 8h30, les joueurs se sont soumis aux premiers examens médicaux de routine, avant de prendre place sur la pelouse du stade Aimé Jacquet à partir de 10h30.

ⓘ Publicité

Une première séance d'entraînement rythmée, entre exercices techniques, courses et jeux avec ballon. Laurent Batlles a pu compter sur un groupe de vingt-quatre joueurs, auquel manquaient encore quelques éléments tels que Niels N'Kounkou, en vacances après avoir disputé l'Euro espoirs avec les Bleuets et attendu le 10 juillet, Benjamin Bouchouari, toujours en lice en Coupe d'Afrique espoirs avec le Maroc, mais aussi Yvan Neyou et Abdoulaye Bakayoko, de retour de leurs prêts respectifs et dont les cas restent encore à régler. Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall, blessés de longue date, feront quant à eux leur retour le 6 juillet.

Quelques visages un peu moins habituels étaient en revanche de la partie, à l'image des néo-professionnels Yanis Lhery, Beres Owusu, Karim Cisssé, Cheikh Fall et du très prometteur Mathis Amougou, ou encore du revenant Maxence Rivera, de retour au club après un prêt plutôt concluant du côté du Puy-en-Velay (25 matchs, 3 buts).

La Ligue 1 en ligne de mire

Avant l'entraînement, le président exécutif Jean-François Soucasse, s'est adressé aux joueurs pour leur souhaiter une bonne reprise et rappeler l'unique objectif de cette saison : la montée en Ligue 1. Un dessein légitime au vu de la deuxième partie de saison stéphanoise (les Verts revendiquent le troisième meilleur bilan de Ligue 2 sur la phase retour). La petite quarantaine de supporters présents au bord du terrain y croit, mais se montrent globalement prudents : "On voit de la motivation, se réjouit Jean-Luc. On commence la saison avec plus de sérénité que l'année dernière. Si on garde cet effectif, on pourra faire une bonne saison. Je nous vois au moins dans le top 10, voire dans le top 5." Certains attendent encore des recrues pour se mettre à rêver : "J'ai confiance en la cellule de recrutement, soutient Kévin. Le mercato est encore long. Il faut prendre le temps, mais pas trop quand même."

Alexandre Mendy (Caen) sur la short-list

Une chose est sûre : plusieurs arrivées sont à prévoir. La priorité est de pallier les départs importants comme celui du meilleur buteur et passeur du club Jean-Philippe Krasso : "Jean-Philippe avait un profil particulier dans le sens ou c'est un attaquant qui sait jouer entre les lignes, avec une valeur technique importante, analyse Loïc Perrin, le directeur sportif du club. Mais on cherche surtout un attaquant capable de marquer des buts. Des discussions ont commencé avec certains joueurs." Parmi eux, on retrouve le buteur du Stade Malherbe de Caen Alexandre Mendy (29 ans), auteur de 19 buts la saison dernière : "Il fait partie d'une liste", a confirmé Loïc Perrin.

L'ancien capitaine des Verts espère pouvoir compter sur un groupe "de quinze à seize joueurs confirmés". L'avant-saison servira d'étalonnage, afin d'évaluer les possibles besoins : "On a plusieurs jeunes joueurs, qu'on espère intégrer aux entraînements et voir sur les terrains de Ligue 2. On jugera pendant la préparation si certains d'entre eux donnent satisfaction. Sinon, on affinera le groupe."

Un premier test est prévu face à la Sélection UNFP (composée de joueurs libres de tout contrat) le mercredi 12 juillet à l'Envol Stadium d'Andrézieux. Les choses sérieuses commenceront le 5 août avec la réception de Grenoble, pour le coup d'envoi de la saison de Ligue 2 2023/2024.