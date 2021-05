L'ascension du rouennais Franck Haise au RC Lens racontée par son ami David Giguel

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, est un enfant du football rouennais. Natif de Mont-Saint-Aignan, en 1971, il y rencontre David Giguel à l'âge de 13 ans au FC Rouen. Les deux amis connaîtront des destins séparés, mais leur amitié ne s'est jamais cassée. Au matin de la dernière journée du championnat de France, celui qui est devenu coach des Diables Rouges raconte son ami.

"Je serai devant ma télé, bien sûr, ça va être intéressant", clame David Giguel, à propos du multiplex de ce dimanche soir. Le match entre le RC Lens et l'AS Monaco peut changer beaucoup des choses. Le destin des deux équipes bien sûr, mais aussi celui de Lyon, Marseille, Rennes, voire Lille et le Paris Saint-Germain."Je vais regarder avec beaucoup d'attention car il y a beaucoup d'enjeu, ça va être sympa à regarder."

"Une équipe agréable à voir jouer."

Pour lui, l'équipe dirigée par celui qu'il appelle "Francky", c'est une "équipe généreuse, qui prend des risques, qui est agréable à voir jouer. C'est son boulot qui paie." Le RCL est sixième avant ce dernier match de la saison, une place qui permettrait de se qualifier pour l'Europe, mais qu'il va falloir défendre : "C'est extraordinaire ce qu'il fait, pour une première saison en Ligue 1, c'est inattendu. J'espère qu'ils vont finir européen, ce serait une belle récompense, détaille le coach rouennais. Il faut dire que quand Franck Haise prend les commandes des Sang et Or, il y a quinze mois, le club évoluait encore en Ligue 2. "C'est beaucoup de talent et de travail", dit le chef des Diables Rouges.

Un fou de travail

On dit le technicien rouenno-lensois acharné de travail, David Giguel ne dit pas autre chose : "On a beaucoup de boulot quand on est entraîneur, déjà en N2, alors je n'imagine pas en L1..." L’intéressé approuve, interrogé il y a quelques semaines en conférence de presse : "J'essaye d'avoir de petits moments de décompression, en sortant avec ma femme et mon chien. J'avoue, je regarde mon portable pour avoir les résultats... Ce n'est pas simple de se déconnecter, mais il faut le faire."

"Je lui envoie des SMS après les matches, pas des conseils non mais on parle des contenus des matches. J'aime bien en envoyer quand ils perdent. C'est sympa de recevoir un message réconfortant. Mais ils ne perdent pas souvent !", rigole David Giguel.

Un amateur de "bons vins"

Mais Franck Haise n'est pas qu'un fou de foot, c'est aussi un amateur de bon vin, il possède une belle cave en Normandie : "Il est très connaisseur, approuve le coach du FCR. Il m'a bluffé plus d'une fois. C'est très rare quand il ne découvre pas le vin que j'amène." La réputation a traversé la région, interrogé au sujet de savoir s'il allait ouvrir une bouteille à la fin de la saison, Franck Haise répond en rigolant : "S'il n'y en avait qu'une... Je pense que quelques-unes y passeront avec mes proches."

Nul doute que si Lens l'emporte face à Monaco, et termine européen, ce sera une très belle bouteille.

David Giguel raconte son ami Franck Haise Copier