L'ex-défenseur de l'AS Saint-Etienne François Clerc annoncé à l'ASF Andrézieux-Bouthéon

Saint-Étienne, France

"C'est un dossier sur lequel je travaille depuis huit mois", confie le maire d'Andrézieux-Bouthéon, Jean-Claude Schalk. "Rien n'est encore signé. Mais cela va aller très vite maintenant." Car, après avoir reçu pas mal d'offres, l'ASF Andrézieux-Bouthéon, 8ème de son groupe de Nationale 2, discute avec l'ancien défenseur international de l'AS Saint-Etienne, François Clerc, qui a arrêté sa carrière la saison dernière.

La montée en National (3e division) loupée de peu la saison dernière, couplée à l'exploit en Coupe de France contre l'OM en janvier dernier (2-0), a renforcé la motivation des dirigeants andréziens, et les confortés dans l'idée que c'était le moment d'appuyer sur l'accélérateur. Aujourd'hui, l'ASF possède les structures dignes d'un club de National, voire Ligue 2. Il faut maintenant renforcer le budget.

Pérenniser le club en National

De source interne au club, la prochaine étape qui va être franchie est celle du professionnalisme. L'ASF Andrézieux-Bouthéon ne peut plus rester une association et doit être transformée en SASP (société anonyme sportive professionnelle). Le budget du club va passer de 1,35 million à 1,8 million d'euros pour renforcer l'équipe et tenter de se pérenniser en National, et à terme de jouer la montée en Ligue 2.

Une assemblée générale s'est tenue en début de semaine pour changer les statuts du club andrézien. Depuis le début du projet, le maire d'Andrézieux-Bouthéon s'est rapproché de Stéphane Tessier, ancien directeur général de l'ASSE, qui connait bien les rouages du foot pro. François Clerc a visité les installations de l'ASF. L'ancien Vert n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant. Mais tout devrait être bouclé en mai.

Le maire d'Andrézieux-Bouthéon Jean-Claude Schalk sera notre invité ce vendredi matin après les infos de 8h30.

Un sujet dont on devrait reparler en bord de terrain ce weekend lors du derby retour entre l'ASF (8e) et la réserve de l'ASSE (10e) samedi (18h) au stade de l'Envol. A l'aller, les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager (2-2). Elles ne comptent que deux petits points d'écart au classement de leur groupe de National 2.