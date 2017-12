L'ASF Andrézieux se prépare à l'exploit face à l'AJ Auxerre en 8eme tour de Coupe de France

L'ASF Andrézieux reçoit l'AJ Auxerre ce samedi soir à 18h au Stade de l'Envol. Deux divisions d'écart entre les clubs mais des dynamiques opposées, Auxerre est 15eme de Ligue 2, Andrézieux est leader de son groupe de National 2.

Les andréziens ont beau être les outsiders de cette rencontre du 8eme tour de la Coupe de France face à l'AJ Auxerre, ne comptez pas sur le coach Romain Revelli pour prendre ce match à la légère : "le club est dans une logique de professionnalisation. On ne va pas prendre ce match comme une fête. Il y aura une ambiance particulière, avec nos familles, nos amis, mais on doit en faire abstraction sinon on tombe dans l'émotion, et on va passer à côté de notre match."

Pas de pression

Ludovic Genest a l'expérience de la Ligue 2 avec Bastia, Laval ou encore Istres, ces matchs piège de Coupe de France, il les a déjà vécus. "J'en ai joué et perdu plus d'un contre des équipes de CFA donc je sais qu'ils peuvent nous sous-estimer. Après, on commence quand même à parler de nous donc ils vont nous étudier comme ils le font avec toutes les autres équipes."

L'avantage des hommes de Romain Revelli, c'est qu'ils ne sont pas favoris de cette rencontre "Si on regarde les effectifs, Auxerre doit l'emporter, s'exclame Thomas Bazin, le défenseur de l'ASF Andrézieux. On n'a absolument pas la pression. On ne va pas se la mettre si on joue contre une Ligue 2, sinon faut pas jouer au foot !"

L'ASF qui s'est entraîné à proximité du stade de l'Envol à 48h du match, la pelouse a été préservée, bâchée pour éviter les risques de gel et de neige.