L'ASM à l'entraînement avant une première semaine de repos

Le Covid-19 aura eu un lourd impact sur le rugby français.

Il y a cet arrêt "net" des compétitions la saison dernière et puis toujours ces conditions particulières sur les terrains d'entrainement :

"Cela se fait toujours par petits groupes mais après la semaine de repos (la semaine prochaine), nous serons en phase 3, on pourra reprendre les jeux collectifs, un peu plus de touchers, pour arriver aux premiers contacts début août" détaille Franck Azéma, l'entraîneur clermontois.

Pas de contacts lors de ces séances © Radio France - Olivier Vidal

Ces trois premières semaines de reprise ont été inédites à l'ASM comme dans tous les autres clubs pros. Elles ont permis de reprendre en "douceur", une nouvelle préparation à laquelle il a fallu s'adapter.

"Mais cela nous a permis de faire les tests tranquillement, de récupérer, de prendre le temps de se préparer" explique le demi de mélée Morgan Parra.

Des séances d'entrainement par petits groupes

Covid oblige, ces premières séances de reprise ont été effectuées par petits groupes, en horaires décalés. Des conditions pas vraiment favorables pour la cohésion du groupe et pour l'amalgame entre anciens du clubs et petits nouveaux. Franck Azéma le sait : "Les joueurs seront en repos la semaine prochaine et puis juste après, il y aura un stage de cohésion qui nous permettra de tisser des liens."

La nouvelle recrue Adrien Pélissié a travaillé ses lancers en touche © Radio France - Olivier Vidal

Un stage qui aura sans doute plus d'importance que lors des précédentes intersaisons. Il faudra aussi gérer la motivation, l'enthousiasme des uns et des autres à reprendre la compétition. La saison qui s'ouvre sera inédite, avec des matchs de coupe d'Europe qui vont vite arriver, mais elle sera aussi très longue.

"C'est sûr, tout le monde aborde la reprise avec le sourire mais il faudra que ces motivations perdurent" conclut le coach de l'ASM.

Il devrait y veiller tout particulièrement cet été.