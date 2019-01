L'ASNL éliminée de la Coupe de France par Guingamp (L1) malgré un match encourageant (1-2, a.p.)

Nancy, France

Le parcours de l'AS Nancy Lorraine en Coupe de France stoppé en 16es de finale. Les Nancéiens se sont inclinés à domicile 1-2 face à Guingamp, lanterne rouge de Ligue 1, dans un stade Marcel Picot peu rempli et frigorifié.

Ngom séduisant

L'AS Nancy Lorraine qui, après une entame encourageante, a payé "cash" sa première erreur défensive de la rencontre. Sur une passe vers l'arrière de Clément, Nolan Roux récupère le ballon, sa frappe du droit trouve les gants de Ndy Assembe mais Rodelin veille pour marquer (26e). Les Nancéiens sont bousculés mais ne sombrent pas. Ils reviennent même au score à l'heure de jeu. Santy Ngom, très intéressant pour sa première sortie avec l'ASNL, décale Coulibaly côté droit. Son centre arrive sur Ngom qui élimine son défenseur sur le contrôle et ajuste tranquillement le portier guingampais du pied droit (son "mauvais" pied).

Dembélé manque le coche

L'AS Nancy Lorraine peut nourrir des regrets. Dembélé entré en jeu se crée plusieurs occasions dont une énorme. Sur une passe en profondeur de Busin, l'attaquant nancéien se retrouve seul face à Johnsson mais ne cadre pas. L'EAG doit attendre les prolongations pour décrocher la victoire. A la 100e minute, sur corner, Djilobodji, arrivé au mercato prend le meilleur dans les six mètres et marque de la tête. Nancy aura une dernière occasion sur coup franc mais la frappe de Dembélé manque le cadre. Nancy peut se recentrer sur son seul et unique objectif : le maintien en Ligue 2 qui passera par un résultat ce vendredi à domicile face à Auxerre.