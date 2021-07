L'ASNL épinglée par la DNCG : "Pas d'inquiétude pour le mercato" affirme Gauthier Ganaye

Nancy devra faire de bonnes affaires sur le mercato estival. Ce jeudi 1er juillet, l'ASNL passait devant la DNCG, la Direction nationale de contrôle de gestion. En d'autres termes : le gendarme financier du football. Comme le veut la règle, chaque année, tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 présentent leurs comptes pour l'année écoulée et la saison qui vient. Et la DNCG a rendu son verdict : la masse salarial de l'ASNL sera encadrée pour la saison 2021-2022, et le club est interdit de recrutement à titre onéreux. Nancy ne pourra signer que des joueurs libres ou s'en faire prêter sur le mercato.

Les ambitions restent les mêmes pour le mercato

Cette décision ne surprend pas Gauthier Ganaye, le président de l'ASNL : "Le club a obtenu le feu vert de la DNCG, avec un certains nombres de restrictions. On s'y attendait, on comprend. On va s'atteler à ce que le déficit d'exploitation se réduise." L'AS Nancy Lorraine a déjà connu des situations similaires par le passé. Mais depuis janvier 2020, de nouveaux propriétaires sont arrivés. "Je peux comprendre que certains ont pu faire le raccourci : nouveaux actionnaires égal afflux d'argent, explique Gauthier Ganaye. Mais en France, on n'a pas la bonne perception de ce qui est un actionnaire de qualité. Moi, je préfère travailler avec des gens qui sont là pour restructurer le club. C'est en commençant par les fondations que l'on construit une maison."

Est-ce que cette décision de la DNCG va changer les plans de l'ASNL pour le mercato estival ? Absolument pas selon le président du club :