L'ASNL fixée jeudi sur un éventuel repêchage en National 1

Les réactions s'enchaînent autour de la décision de la DNCG ce mardi, et la suppression de la relégation administrative de l'AS Nancy Lorraine en National 3, soit la 5ème division. Désormais officiellement de retour en N2, les supporters nancéiens se prennent à rêver d'un repêchage en National 1, là où le club évoluait encore la saison passée. De fait, l'ASNL redevient premier repêchable.

ⓘ Publicité

Décision jeudi

A l'heure actuelle, le championnat de National 1 est plein, depuis ce mardi car Sochaux attendait également une décision en appel de la DNCG et a été relégué en 3ème division. Les Francomtois n'ont que peu de temps pour trouver un repreneur et éviter le dépôt de bilan. S'ils y arrivent, alors il ne resterait alors plus qu'une possibilité : qu'Annecy soit repêché en Ligue 2 pour libérer une place, ce qui n'est pas encore sûr.

Le suspense devrait être levé assez vite : dès ce jeudi. Le Comex, le comité exécutif de la Fédération française de foot devra statuer sur ce sujet. Mais l'ASNL dit ce mardi attendre "avec sérénité la décision des instances pour son repêchage en National 1". "Nous avons hâte de connaître la décision", ajoute Krishen Sud, l'un des actionnaires présents à Paris ce mardi matin.

Au moins, le club est en vie

Mais ce qui occupe surtout l'esprit des suiveurs, des anciens et des supporters, c'est que l'AS Nancy Lorraine a évité une mort qu'elle a frôlé pendant de nombreuses semaines. "Je pense que les propriétaires ont compris l'enjeu", explique Olivier Rouyer, l'ancien joueur. "J'en suis ravi, c'est quand même un gros pas et je suis content de cette situation", ajoute-t-il.

Mais vient aussi encore pas mal d'incertitude, notamment concernant les 48h qui viennent. Pas de reprise de l'entraînement demain car les joueurs ne sont pas encore fixés, sur décision du coach Benoît Pedretti. "Comment prépare-t-on cette saison ? Avec des joueurs qui ne savent pas si on sera en N1 ou N2. Qui va venir ? Alors que partout on se prépare", craint Olivier Burger, des Socios Nancy.