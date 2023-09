L'ASNL intègre le top 3 du classement après sa victoire contre Dijon (3-0)

Ce lundi soir, l'ASNL et Dijon s'affrontaient à Marcel Picot pour clore la 6ème journée du championnat National. dans ce duel, l'ASNL s'est imposée, 3-0, grâce à Carlier (2'), un CSC de Temanfo (89') avant que Touré n'enfonce le clou (90+2). Cette première victoire de la saison à domicile, permet à l'ASNL de monter à la troisième place du classement, même si celle-ci reste anecdotique après six journées.

ⓘ Publicité

Deux mi-temps distinctes

Attaquer tambour battant, l'ASNL l'a montré à plusieurs reprises depuis le début de saison mais sans véritablement se montrer efficace. Un scénario chamboulé ce lundi soir, après l'ouverture du score précoce des Nancéiens face à des Dijonnais impuissants. La faute à une équipe de l'ASNL généreuse, en mouvement et sans cesse à la recherche du deuxième but, qui aurait validé une prestation collective aboutie lors des 45 premières minutes.

En seconde période, l'ASNL va lâcher du lest. Moins souveraine offensivement et embarrassée dans la conservation du ballon, elle cède du terrain à son adversaire, qui parvient à trouver les espaces pour venir solliciter le portier, Marco Giagnorio. Bousculée mais toujours debout, l'ASNL se crée deux superbes occasions que le gardien du DFCO détourne coup sur coup.

La malédiction du lundi soir est vaincue

Mais il était dit que la malédiction du lundi soir qui touche l'ASNL depuis 14 matchs devait s'arrêter, Confirmation avec deux buts dans les tout derniers instants de la rencontre : Temanfo contre son camp (89') et Touré (90+2), accablaient encore un peu plus des Dijonnais, pourtant venus avec des ambitions. L'ASNL avance pas à pas. Même si l'édifice reste fragile, le cap défini par le coach Benoît Pedretti est clair et ses joueurs savent que pour le maintenir, il leur faudra encore souffrir.

La réaction du coach, Benoît Pedretti après la victoire contre Dijon (3-0)