Ligue 2 : L’ASNL recrute Geoffrey Jourdren comme nouveau gardien de but

Comme déjà annoncé sur France Bleu, l'ASNL a recruté Goeffrey Jourdren comme nouveau gardien de but pour remplacer Guy Roland Ndy Assembé blessé pour au moins six mois

Geoffrey Jourdren, 31 ans, est une joueur d’expérience. Avec à son actif, plus de 200 matchs en ligue 1 avec Montpellier, il a été sacré champion de France de ligue 1 en 2012.

Le nouveau joueur a été présenté officiellement ce mardi 11 juillet avant de rejoindre ses nouveaux camarades à Munster où ils sont en stage.

Geoffrey Jourdren et Paul Fischer, le directeur général adjoint de l'ASNL © Radio France - Mohand Chibani

J'ai un défi à relever : celui d'être champion de ligue 2, Goeffrey Jourdren, le nouveau gardien de but de l'ASNL

Goeffrey Jourdren s’est engagé pour deux ans avec les rouges et blancs. Il se dit ravi d’être à Nancy « Ce club entrait vraiment dans mes critères. J’ai l’impression que ce club ressemble à celui de Montpellier, il y a un esprit familial qui se dégage et moi qui suis très simple et très famille, j’apprécie cet état d’esprit. Ca peut vous paraître un choix surprenant mais j’avais très envie de jouer, or à Montpellier, je suis passé de premier gardien à quatrième gardien en dix minutes mais aujourd’hui j’ai tourné la page et je veux me consacrer à Nancy. Sans aucune prétention et en toute humilité, j’ai tout connu en ligue 1, j’ai été champion, j’ai été troisième puis septième, puis douzième et maintenant j’ai un défi à relever : celui d’être champion de ligue 2 »

Après Laurent Abergel, Geoffrey Jourdren est la deuxième recrue extérieure pour le club. L'ASNL a également engagé des contacts avec un attaquant slovène.

Le championnat de ligue 2 reprend le 28 juillet prochain. l'ASNL se déplace à Orléans.