L'ASNL reléguée administrativement en N3 : et maintenant ?

Les salariés de l'ASNL reçus par leur direction au stade Marcel-Picot ce mercredi. Une quinzaine d'entre eux, du secteur sportif comme de l'administratif, ont participé à une réunion avec le président Sébastien Janodet. Il leur a été expliqué le déroulement de l'audition du club devant la DNCG, l'organisme qui contrôle les comptes des clubs de football, organisme qui a décidé de reléguer en National 3 le club au chardon mardi 27 juin. Une autre réunion en visio cette fois s'est tenue dans l'après-midi entre la direction du club et les actionnaires, qui n'ont pas mis l'argent nécessaire pour valider le budget en National 2.

Après le cataclysme, l'annonce de cette descente en National 3, trois scénarios sont encore possibles. Dans le premier, les actionnaires se mettent d'accord pour verser les quatre à cinq millions d'euros nécessaires pour valider le budget de l'ASNL en N2, dans l'espoir d'être repêché en troisième division . Ce n'est pas évident quand on sait que ces actionnaires au dernier moment ne se sont pas entendus pour débloquer l'argent lundi soir. Certains ont refusé de participer au sauvetage.

La vente, une option ?

La deuxième option est plus compliquée à mettre en oeuvre : les propriétaires trouvent une porte de sortie, des investisseurs prêts à reprendre l'AS Nancy Lorraine, tout de suite, à montrer patte blanche devant la DNCG. Des pistes sont actionnées en coulisses mais le temps est compté. Il faut que ce soit fait avant le passage du club en appel, probablement en fin de semaine prochaine.

La dernière option est la plus désespérante : l'argent n'arrive jamais, le club n'est pas vendu. C'est le dépôt de bilan et l'ASNL, telle qu'on la connaît disparaît. Elle laisserait les passionnés de football orphelins et une trentaine de salariés sur le carreau.