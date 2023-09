L'ASNL s'écroule et s'incline face à Versailles (0-2)

L'ASNL, s'est inclinée, ce vendredi soir à Marcel Picot, 0-2, face à Versailles. Un résultat qui illustre les manques du moment d'une équipe nancéienne à court d'inspiration, de détermination et d'efficacité. Nancy peut surtout regretter son apathie en début de match et ses occasions manquées, avec notamment, un pénalty de Gomel sur la barre transversale, juste après l'ouverture du score Versaillaise. Après Nîmes (1-0), l'ASNL s'incline pour la deuxième fois de suite et se retrouve désormais à portée de fusil des relégables.

Punie par son manque d'agressivité

Les deux buts Versaillais mettent en lumière l'absence de hargne et résument la copie rendue par l'ASNL. Il n'en fallait pas autant pour mettre dans les meilleures conditions un adversaire, pourtant loin d'être supérieur. Ces attitudes, qui se répètent après la contre-performance de Nîmes la semaine dernière, sont-elles inquiétantes ? Sans être alarmiste, elles interpellent.

Si l'histoire de cette équipe n'en est encore qu'à ses balbutiements, il est logique que sa marge de manœuvre soit limitée. Si la plupart des joueurs ont encore besoin de temps pour trouver leurs repères sur le plan technique et tactique : ne doivent-ils pas compenser ces lacunes par une détermination bien supérieure ?

Après 8 journées, tout n'est pas à jeter. Mais il faut que l'ASNL retrouve rapidement les ressorts pour éviter de glisser vers les eaux dangereuses de ce championnat exigeant. L'histoire de la saison dernière est encore bien présente, elle doit servir de leçon.

La réaction de Benoît Pedretti, l'entraîneur de l'ASNL, après la défaite contre Versailles (0-2)