L'ASNL termine sa préparation sur un match nul face à Sandhausen (3-3)

L'AS Nancy Lorraine était opposée ce samedi soir à Sandhausen, club allemand de deuxième division. Même si les Lorrains terminent cette préparation sur un match nul, ils ont quand même été prolifiques. Et ont inscrit 3 buts.

À une semaine du coup d'envoi de la saison 2020-2021 de la Ligue 2, l'ASNL affrontait Sandhausen (D2 allemande) ce samedi soir pour son quatrième et dernier match de préparation. Les Lorrains ont menés trois fois au score mais ont concédé le match nul sur un penalty à la 118e minute.

La rencontre était disputée en quatre parties de 30 minutes. Côté Lorrain, Biron s'est illustré en ouvrant la marque (31e). Et Triboulet s'est offert un doublé (50e, 69e). Même si le match s'est soldé par un nul, les joueurs ont été prolifiques. Et ont marqué, ce qui est de bon augure avant le coup d'envoi de la Ligue 2 et le premier match de l'ASNL le 22 août prochain en déplacement à Amiens.

Les supporters, eux retrouveront Marcel Picot le 29 août prochain face à Guingamp.

