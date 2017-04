C'est une information France Bleu Lorraine : l'ASNL va avancer la date du spectacle de ses 50 ans d'existence prévu jusque là le 20 mai après la réception de Saint-Etienne pour la dernière journée de Ligue 1. Décision prise en tenant compte de la situation sportive et des contraintes techniques.

Changement de programme pour l'AS Nancy Lorraine qui célèbre en cette fin de saison ses 50 années d'existence. Un spectacle retraçant les cinq décennies du club devait être organisé le 20 mai, après la réception de Saint-Etienne à Picot pour la dernière journée de la saison. Selon nos informations, l'ASNL a décidé d'avancer la date de ce spectacle au vu de la fin de saison périlleuse qui attend l'équipe et des nombreuses contraintes techniques qui entouraient ce rendez-vous. Explications.

Contraintes sportives et techniques

Avec une équipe nancéienne qui va lutter jusqu'au bout pour son maintien, ce spectacle, qui doit marquer les esprits, aurait pu avoir lieu un soir de descente en Ligue 2. C'est un scénario catastrophe que la direction veut éviter à tout prix. Mais il n’y a pas que cela. Techniquement, il était très difficile d’organiser un concert juste après le match : l’installation rapide d’une scène et d’écrans supplémentaires par exemple était très compliquée et coûteuse. Tous les problèmes que ce spectacle posait n'avaient pas été résolus et le succès du match de 50 heures à Picot a prouvé qu’il était possible de célébrer l’anniversaire malgré la crise sportive.

Marquer le coup tout de même le 20 mai

Il y aura donc un spectacle au début du mois de mai, avec plusieurs artistes sur scène, dont les noms devraient être annoncés dans les prochains jours. Ce qui n’empêchera pas l’ASNL de marquer le coup au soir du dernier match le 20 mai avec comme d’habitude un spectacle (feu d'artifices ou lasers ont été organisés par le passé) et peut-être la présence d’anciens joueurs nancéiens.

Pour la petite histoire, le club avait dans un premier temps prévu d’organiser la fête des 50 ans en semaine au mois d’avril, pas un soir de match, mais les bons résultats de l’hiver avaient incité la direction à revoir ses plans. C’était sans compter cette terrible série de 9 matchs sans victoire qui condamne l’ASNL à lutter pour son maintien jusqu’au bout de la saison.