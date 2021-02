L'ASSE dans le top 10 européen sur les plus-values sur les transferts

Après son centre de formation, c'est désormais sur sa politique des transferts que le CIES met en avant l'AS Saint-Étienne. L’observatoire du football publie, dans sa lettre hebdomadaire ce lundi, un classement des balances (ventes et achats) de transferts des clubs de football des cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France)

Avec une balance positive de 78 millions d'euros lors des cinq dernières saisons, les Verts se classent septième de ce classement. Si l'on se consacre uniquement à la ligue 1, l'AS Saint-Étienne est quatrième. Les deux dernières ventes majeurs des Verts avec Wesley Fofana (40 millions d'euros à Leicester) et William Saliba (30 millions d'euros à Arsenal) ont bien rempli les caisses stéphanoises.

Classement du CIES - CIES Football Observatory

Dans son article, le CIES explique également que "deux clubs de Ligue 1 sont en tête du classement des équipes actuellement dans le big-5 ayant totalisé le solde le plus positif pour les opérations de transfert conclues lors des dix derniers mercatos : LOSC Lille (+191M€) et l’Olympique Lyonnais (+151M€). À l’autre extrême, on trouve les deux clubs de Manchester, City (-631M€) et United (-586M€)".

Avec quatre clubs français dans son top 10, la Ligue 1 confirme sa réputation de centre de formation du football européen.