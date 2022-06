Les Verts ont repris l'entraînement ce lundi) à l'Étrat, au centre d’entraînement Robert-Herbin. L'occasion de voir en action les nouvelles recrues de l'ASSE et le nouvel entraîneur Laurent Batlles.

L'ASSE de retour à l'entraînement avec Laurent Batlles et les nouvelles recrues

L'ASSE de retour sur les terrains. Les Verts ont repris l'entraînement lundi à l'Étrat, au centre d’entraînement Robert-Herbin. Principalement l'équipe réserve, car les internationaux qui ont joué jusqu'en juin ont une semaine de repos supplémentaire. L'occasion de voir en action les nouvelles recrues et le nouvel entraîneur Laurent Batlles avant sa présentation ce mercredi.

Batlles exigeant et encourageant

Dans leurs maillots d'entraînement tout neufs, ornés du nouveau logo, les joueurs se démènent sous l'œil de leur nouvel entraîneur. Laurent Batlles attentif, exigeant, mais aussi encourageant. Il ne manque pas de féliciter ses joueurs qu'il semble déjà connaître, mais n'hésite pas à recadrer, y compris les joueurs d'expérience. Les nouveaux Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon étaient présents.

"Bonjour, je ne peux pas vous parler", les premiers mots à la presse de Laurent Batlles © Radio France - Nicolas Joly

Le coach de l'ASS est scruté par les journalistes, qu'il salue poliment. "Bonjour, je ne peux pas vous parler", lâche-t-il dans un sourire. Impossible de l'interroger, donc, mais pour Anthony Verpillon suit les Verts depuis 5 ans pour la télévision locale TL7, ça fait quand même du bien d'assister de nouveau à l'entraînement. "Ça permet de voir un peu les états de forme des uns et des autres et les préceptes que veut mettre en place le nouvel entraîneur, et le jeu qui a l'air de s'esquisser", commente-t-il.

Les joueurs ont revêtu les nouveaux maillots Hummel, ornés du nouveau logo de l'ASSE © Radio France - Nicolas Joly

Après leur stage à La Plagne du 5 au 9 juillet, les Verts rencontreront en amical le Puy-en-Velay, Grenoble et Bordeaux, avant d'attaquer la Ligue 2 le 30 juillet face à Dijon.